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Erzurum, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

28.12.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvanların yüzünde kırağının oluştuğu Ağrı'da, tır sürücüleri de yakıt depoları donan araçlarının altında ateş yaktı

Erzurum, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle buzlanmalar oluştu.

Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Araç ve iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu kentte, cami şadırvanları da dondu.

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışması yürüttü.

- Ağrı'da tırların yakıt deposu dondu

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da ise kış çetin geçiyor.

Kentteki hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde gelen besiciler soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı. Pazardaki büyükbaş hayvanların yüzünde ise kırağı oluştu.

Ayrıca kentteki akaryakıt istasyonlarında park halinde bekleyen çok sayıda tırın yakıt deposu da dondu.

Sürücüler yakıt depolarının altında ateş yakarak araçlarını çalıştırmak için uğraştı.

Derelerin de buzla kaplandığı kentte, yoğun sis de etkili oluyor.

Tır sürücüsü Birol Abay, AA muhabirine, havaların çok soğuk olduğunu ve çok sayıda tırın yakıt deposunun donduğunu söyledi.

Sabah araçlarını çalıştıramadıklarını ifade eden Abay, "Sabaha kadar araçların içerisinde oturduk. Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derecelerde ve çok soğuk. Ateş yaktık ve araçlarımızı çalıştırmak için uğraşıyoruz. Çilemiz bitmiyor." diye konuştu.

- Kars'ta akarsular buzla kaplandı

Kars'ta da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle kentteki akarsular ile göl ve barajların yüzeyi buzla kaplandı.

Kars Çayı'nın Kars Kalesi eteklerinden geçen bölümü de tamamen dondu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerini halı, battaniye ve branda ile örttü.

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