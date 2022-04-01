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Erzurum, Kars ve Ağrı'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Kars ve Ağrı'da ilk teravih namazı kılındı

Erzurum, Kars ve Ağrı'da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Erzurumlular, teravih için özellikle kentteki tarihi camileri tercih etti. Ulu Cami, Lalapaşa Cami, Murat Paşa Cami, Gürcükapı Cami en fazla ilgi gösterilen camiler arasında yer aldı.

Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

- Ağrı

Ağrı'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Ulu Cami başta olmak üzere il genelindeki camilerde kılınan teravih namazına bazı aileler çocuklarıyla geldi.

Çocukların bazıları saf tutup namaz kılarken, bir kısmının da oyun oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.

- Kars

Kars'ta da vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere gitti.

Tarihi Fethiye Camisi'ne gelen kent sakinleri, namaz öncesi imam hatip Adem Aktaş'ın verdiği vaazı dinledi.

Daha sonra tarihi camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

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