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Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

07.09.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Erzincan ve Iğdır'da 30, Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 21 derece olacağı öngörülüyor.

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