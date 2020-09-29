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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, “Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır”

ERZURUM HABERLERİ  | 29.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini ve askerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınayan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek mesajı verdi.Tanfer, mesajında; “Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda Azeri kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence halen hafızalarımızdadır.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, “Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır”

Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini ve askerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınayan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek mesajı verdi.
Tanfer, mesajında; “Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda Azeri kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence halen hafızalarımızdadır. Yukarı Karabağ’ı 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarına yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ermenistan’ın yaptığı bu saldırı asla kabul edilemez. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz.
Ermenistan, pervasızca, uluslararası hukuk ve kural tanımaz bir biçimde gerçekleştirdiği bu saldırıyla Azerbaycan’ı ve dünyayı test etmeye çalışmıştır. Yaptığı bu haksız eyleme de destekçilerinden sahip çıkmalarını beklemektedir. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında 84 milyona yakın Türkiye bulunmaktadır. Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır. Sürekli kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz.Bölgede barışın tekrar tesisi için Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ve Ermenistan’ı şımartan güçlerin de bu ülkeye yönelik destekçi tavırlarına bir an önce son vermesi gerektiğine inanıyoruz.Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği savunmayı sonuna kadar destekliyor, Karabağ meselesinde bugüne kadar sessiz kalan uluslararası örgütleri de Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye davet ediyoruz.Can Azerbaycan’ın her zaman canımızla başımızla yanındayız.Hukuk tanımaz Kafkas teröristi Ermenistan’ın bir an önce durdurulması gerekmektedir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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