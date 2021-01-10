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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Gazeteciler Günü Mesajı

10.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Gazeteciler Günü Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, dünden bugüne basının demokratik toplumların olmazsa olmazı, hak ve özgürlüklerin korunmasında gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.Başkan Hüseyin Tanfer mesajında şunları kaydetti; “Basın; halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, dünden bugüne basının demokratik toplumların olmazsa olmazı, hak ve özgürlüklerin korunmasında gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.
Başkan Hüseyin Tanfer mesajında şunları kaydetti; “Basın; halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir. Ülkemiz, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle basın mesleğini icra edenlerin sosyal haklarında bir takım düzenlemelere gidilmiş ve bu gelişme Türk basınında bir dönüm noktası kabul edilerek ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır. Şüphesiz ki, andemi döneminde, bu zor şartlar altında basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmektedir. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi, demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakârca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak; vatandaşlarımızın kesintisiz bilgi almasını sağlayıp aynı zamanda da Erzurum’umuzun tanıtımına büyük katkı sunan tüm basın emekçilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ”nü kutlar, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle değerli gazetecilerimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

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Erzurum Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Aygün Eczanesi
Palandoken
Selçuk Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
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