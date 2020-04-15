YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Şehitler Haftası mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Şehitler Haftası mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 15.04.2020 18:34 | Son Güncelleme

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Şehitler Haftası mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, ‘Erzurum Kent Konseyi olarak, Aziz Şehitlerimizi Şehitler Haftası’nda bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.’ dedi.
Kent Konseyi Başkanı Tanfer, Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygı ve minnetle andığını ifade etti.
Tanfer, tarihin her sayfasının şehitlerin kanlarıyla yazılmış olduğunu vurgulayarak, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizin yazdığı bu onurlu zaferler, geleceğimizin yegane güvencesidir. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için tereddüt dahi etmeden canını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin her daim hafızasında ve yüreğindeki yerini koruyacaktır. Kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize olan saygımız da sonsuzdur. Bugün aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabilmemiz; yine şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucundadır. Bizler de tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele doğrultusunda daha aydınlık ve refah günlere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:30
Öğle
12:20
İkindi
16:02
Akşam
19:00
Yatsı
20:24

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Nuran Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Mumcu Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Korona virüsünün yapmış olduğu psikolojik etkenlere dikkat

Korona virüsünün yapmış olduğu psikolojik etkenlere dikkat

Küçük göğüs kadınlarda özgüveni etkiliyor

Küçük göğüs kadınlarda özgüveni etkiliyor

Muhtarlarla Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Muhtarlarla Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Cihan Medya Dağıtım personeline iletişim eğitimi verildi

Cihan Medya Dağıtım personeline iletişim eğitimi verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.