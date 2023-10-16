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Erzurum konut satışlarında çıtayı yükseltti

16.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre arttı.

Erzurum konut satışlarında çıtayı yükseltti

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.
Erzurum konut satışında Türkiye sıralamasında 26’’ıncı sıraya yükseldi. Eylül 2023 döneminde Erzurum’da 935 satış yapıldı. Bunlardan 91 ipotekli ve 844 diğer şekilde satıldı. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 26’ıncı sırada yer aldı. Bir önceki ay Erzurum listenin 33’üncü sırasında idi. Eylül ayı içinde konut satışlarından ilk el satış 247 ve ikinci el satış 688 olarak gerçekleşti. 2022 Ağustos ayında Erzurum’da 835 konut satışı olmuştu.

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