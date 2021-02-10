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Erzurum Masal Evi çocuklara kapısını açtı

10.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle yürütülen Anadolu Masalları Projesi 81 ilde 81 Masal Evi çalışmaları kapsamında açılan Erzurum ‘Anadolu Masal Evi’ faaliyete başladı.Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, beraberindeki şube müdürleri ile Gazi Ortaokulu bünyesinde faaliyete başlayan Anadolu Masal Evini ziyaret etti.Masalların eğitimde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Anadolu Masal Evinin öğrencileri teşvik edici nitelikte olduğunu söyledi.Öğrencilerin masal evine daha girmeden masalların dünyasına adım atacağını, ruhunda hissedeceğini belirten Kaygusuz; “Projemize velilerimizi de katarak onların da masal evine gelmelerini sağlayacağız.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle yürütülen Anadolu Masalları Projesi 81 ilde 81 Masal Evi çalışmaları kapsamında açılan Erzurum ‘Anadolu Masal Evi’ faaliyete başladı.
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, beraberindeki şube müdürleri ile Gazi Ortaokulu bünyesinde faaliyete başlayan Anadolu Masal Evini ziyaret etti.
Masalların eğitimde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Anadolu Masal Evinin öğrencileri teşvik edici nitelikte olduğunu söyledi.
Öğrencilerin masal evine daha girmeden masalların dünyasına adım atacağını, ruhunda hissedeceğini belirten Kaygusuz; “Projemize velilerimizi de katarak onların da masal evine gelmelerini sağlayacağız. Çocuklarımız buraya geldiğinde tamamen bir masalın içine girip o kahramana bürünecek. Çocuklarımız, anlattığımız hikâyelerin etkinliklerini masal evimizde gerçekleştirecek.” ifadelerini kullandı.
Kaygusuz, projeyle ilgili şunları kaydetti:
“Erzurum Anadolu Masal Evinde öğrencilere yönelik masal anlatımları, atölye çalışmaları, ebru sanatı, resim çalışmaları, masal şarkıları ve türkülerle desteklenen çalışmaların yanı sıra bir de vantrilok gösterisi de sunulacak.
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencilerin ziyaretine açık olan Anadolu Masal Evinde çocukların kendi masallarını üretmeleri için de atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Masal evinde ayrıca kukla eğitimleri verilecek ve Anadolu çocuk oyunları da masal evinde oynatılacak. Öğretmenlere masal anlatıcılığı hizmet içi eğitimi verilecek, velilere ise çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.”

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