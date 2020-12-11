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Erzurum merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

ERZURUM HABERLERİ  | 11.12.2020 21:42 | Son Güncelleme

Erzurum merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Erzurum merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Savcılığının soruşturması kapsamında Erzurum, İstanbul ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.A. (19), U.S. (29), A.S. (39), A.B. (30) A.A. (31) ve H.G. (25) tutuklandı.

Şüphelilerden E.B. (42) ve M.Ç. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.G. (37) ve T.Z. (45) ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

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