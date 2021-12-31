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Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı

31.12.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Erzurum merkezli olarak 3 ilde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzurum, Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, Erzurum'da Abdullah U. ile Ahmet E, Adana'da İpek D. ve Konya'da Murat S. yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" ve "Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

Erzurum'da ayrıca eylem yapma hazırlığında olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu R.E. jandarma ekipleri tarafından yakalanmış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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