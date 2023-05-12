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Erzurum nüfusunun yüzde 64,8’i kentte yaşıyor

12.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK, uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir bir yapının geliştirilmesi ve bu düzeyde istatistikler üretilmek amacıyla "Yoğun kent, orta yoğun kent ve kır" ayrımından oluşan bir istatistiktik çalışması yaptı. Araştırmanın sonucu bu gün açıklandı.

Erzurum nüfusunun yüzde 64,8’i kentte yaşıyor

Bu araştırmaya göre; Türkiye nüfusunun % 67,9’unu yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ediyor. 749 bin 754 nüfusa sahip olan Erzurum’da, 347 bin 244 kişi yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşıyor. Erzurum bu rakamla Türkiye sıralamasında 33 sırada yer aldı.

Erzurum nüfusunun 138 bin 654’ü orta yoğun kent sınıflamasına konulurken, 263 bin 856 kişinin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden ettiği görülüyor. Erzurum; orta yoğun kent sıralamasında Türkiye sıralamasında 32, kır sıralamasında ise 16’ıncı sırada bulunuyor.

Bu rakamlara göre; Erzurum nüfusunun yüzde 46,3’ü yoğun kent, yüzde 18,5’i orta yoğun ve yüzde 35,15’i kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği belirlendi.


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