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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırılıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 29.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay daha önce tesis edilen Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza sahalarını yerinde inceledi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay daha önce tesis edilen Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza sahalarını yerinde inceledi. Yapılacak bakım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Ayatay, tesis edilmiş ağaçlandırma ve toprak muhafaza sahalarında bakım çalışmalarının aksatılmadan yapılmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesiyle yapılan Palandöken Dağı Ağaçlandırma Protokolü çerçevesinde çalışılacak sahalarda incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Ayatay, projede öngörülen faaliyetler hakkında Etüt Proje Başmühendisi Ünsal Altun ile değerlendirme yaptı.
Ayatay, Protokol kapsamında yapılacak iş birliğinin önemine değinerek gerekli özenin gösterilmesini belirtti.

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