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Erzurum patentte 10 sıra atladı

21.04.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRK PATENT 2022 Yılında Patent başvurusunda bulunan illerin başvuru sayılarına göre sıralanması verilerine göre Erzurum 249 başvuru ile 6’ıncı sırayı aldı.

Erzurum patentte 10 sıra atladı

Dönemde en fazla patent başvurusunun yapıldığı 10 il İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Antalya ve Konya olarak belirlendi.

PATENT BAŞVURUSU İLLER SIRALAMASI

Patent Başvurusu iller sıralamasında, 2016’da 24, 2017’de 23, 2018’de 19, 2019’da 18, 2020’de 18, 2021’de 16’ıncı sırada yer alan Erzurum 2022 yılında 10 sıra atlayarak 6’ıncı sıraya yerleşti. Ülke düzeyinde 9009 patent başvurusunun yapıldığı 2022’de ilin ülke toplamındaki patent başvuru payı yüzde 2.76 gibi rekor bir düzeye ulaştı.

ERZURUM TESCİLDE 16’INCI SIRADA

TÜRK PATENT 2022 yılında patent tescil belgesi almış illerin tescil sayılarına göre sıralanması verilerinde 249 patent başvurusunun yapıldığı Erzurum patent tescili iller sıralamasında 16 tescille 16’ıncı oldu. Patent tescilinin en yüksek sayıda gerçekleştiği iller, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Antalya, Tekirdağ, Samsun, Mersin Erzurum olarak kaydedildi.

ERZURUM 2023 VERİLERİ

Erzurum’dan bu yılın ilk iki ayında 3 patent başvurusu yapıldı. İlden Ocak’ta 1, Şubatta ise 2 başvuru kaydedildi. Dönemde KUDAKA İstatistik Bölgesinden 4, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 6, Doğu Anadolu Bölgesinden 177 başvuru yapıldı. Erzurum’un bölge toplamındaki payı yüzde 17,64 oldu.

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