YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum polisinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı

Erzurum polisinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Erzurum polisinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı

Erzurum polisince, bu kentin de aralarında bulunduğu 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Antalya ve Muş'ta 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 16 bin 800 uyuşturucu uyarıcı hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.K, Ö.Ö, A.Ö. T.Ö, M.S. ve E.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan bu kişilerden T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5'i tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Operasyon Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Develi’de rüzgar etkili oldu

Develi’de rüzgar etkili oldu

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:34
İkindi
15:20
Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Şafak Eczanesi
Palandoken
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.