Erzurum psikososyal destek ekibi deprem bölgesinde

ASH İl Müdürlüğü ayrıca kente gelen bin 142 depremzedeye psikososyal destek sağladı.

Adıyaman İl Müdürlüğüne Koordinatör İl Müdürü olarak görevlendirilen Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, şu an 15 kişilik meslek elemanı ve destek personelinden oluşan üç ekibin, Adıyaman ve Malaya İllerinde saha çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Depremzede aile ve çocuklarına psikososyal hizmeti verildiğini ifade eden İlbaş, ‘’Afet dönemlerinde bireysel ve toplumsal iyilik halinin sağlanması için büyük önem taşıyan psikososyal destek hizmetleri afetle mücadelede yapılacakların başında gelmektedir. Deprem bölgelerinde yaraları sarmak adına psikososyal destek ekiplerimizle vatandaşlarımızın yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Şu an için Adıyaman ilimizde üç ekibimiz, Malatya ilinde bir ekibimiz görevlendirildi. Ekiplerimiz birer haftalık dönüşümlerle deprem bölgesinde bulunuyor. Ekibimiz meslek elemanlarımız ve destek elemanlarımızdan oluşuyor. Depremzede çocuklarımızın yaşadıkları travmaları aşması konusunda etkinlikler düzenlenerek, onların psikolojik acıdan desteklenmesini sağlıyoruz. Destek elemanlarımızda bölgeye gelen yardım tırlarının tahliye edilmesi ve yerleştirilmesinde, depremzedelere yardımların dağıtılmasında yardımcı oluyor. Amacımız depremzedelerimizin yaralarını sarmak’’ dedi.

İlbaş, Erzurum’a yaklaşık 4 bin depremzedenin geldiğini ve bin 142 kişiye psikososyal hizmeti sağlandığını da ifade ederek, kentteki çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan ASH Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Kayademir ve ASH Adıyaman İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman’daki çalışmalara katılarak, Adıyaman’dan Erzurum’a gelen ekipleri uğurladı.

