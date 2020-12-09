Erzurum sanayi yatırımlarında ‘Altın Çağını’ yaşıyor

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezi Erzurum, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrikalar ile Doğu Anadolu’nun sanayi merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2 etap halinde çalışmaların sürdüğü sanayi bölgesinde 5 bin istihdam sayısı hedefleniyor.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunması nedeniyle yüzyıllarca önemli ticaret merkezi olan Erzurum, son yıllarda kış turizminde yaptığı atılımı 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle sanayide de yaşıyor. Tekstilden ilaç sanayine kadar birçok firmanın yatırım yapmak için adeta yarıştığı sanayi bölgesinde, 6. bölge teşviklerinden de faydalanılıyor.

Merkez Yakutiye ilçe sınırlarında 2018 yılında alt yapı çalışmaları tamamlanarak, müteşebbis kabul etmeye başlayan 2. Organize Bölgesi girişimcilerin göz bebeği konumunda. Özellikle önemli teşviklerinden faydalanılıyor olması ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) gibi kurumlar tarafından yatırımcılara ciddi destekler verilmesi, firmaların tercihinde büyük rol oynuyor.

İstihdama önemli katkı sağlaması bekleniyor

Valilik tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Tekstilkent Projesi kapsamında 1000 kişi istihdam ediliyor. Yeni yatırımlarla birlikte 5 bin istihdamın hedeflendiği sanayi bölgesinin kentteki işsizlik sorununa da büyük ölçüde çare olması bekleniyor.

Çalışmalar 2 etap halinde ilerliyor

İki etap halinde çalışmaların sürdüğü Organize Sanayi bölgesinde 1. etapta bulunan 36 parselden 28’i firmalara tahsis edildi. 60 sanayi parselinin bulunduğunu 2. etapta ise çalışmaların yeni başlamasına rağmen 5 parselin tahsisi şimdiden yapılmış durumda.

Firmalar için İş Geliştirme Merkezi yapılıyor

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 2. Etapta ortak projelerinden olan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bölge için hayati önem taşıyor. 20 atölyeden oluşacak merkezde projeleri olan kişilere 3 yıl süreyle bir atölyenin cüzi bedelle kiralaması yapılacak. 3 yılın sonunda yeterli gelişme sağlayan firmalara Organize Sanayi Bölgesi’nden yer tahsisi yapılarak üretime katılmaları sağlanacak.

Sanayi bölgesinde ayrıca 2020 öğrenci kapasiteli olarak açılan Özel OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatırımcılara kalifiyeli elaman sağlıyor.

