YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diğer
  4. Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

DİĞER HABERLERİ  | 09.06.2020 03:30 | Son Güncelleme

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bekleme süresini en aza indirmek amacıyla acil vakalar dışında randevusuz hasta kabul edilmeyeceği bildirildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) sorumlusu Uzman Dr. Muzaffer Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hastanede bekleme süresini en aza indirmek için MHRS üzerinden randevu almanın zorunlu olduğunu söyledi.

Randevusuz hasta kabul etmeyeceklerini ifade eden Erden, "Hastanemize acil vakalar dışında MHRS dışı poliklinik başvuruları kabul edilmeyecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşamadan hastanemizdeki poliklinik hizmetlerinden faydalanabilmek için 'MHRS 182 Hattı'nı arayarak ya da 'www.mhrs.gov.tr' adresinden randevu alabilirsiniz." dedi.

Erden, Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda Erzurum Şehir Hastanesinde yapılacak planlı ameliyatlarda Kovid-19 kontrollerinin yapılacağına işaret ederek ameliyat olacak her hastanın intaniye bölümlerinde Kovid-19 anlamında değerlendirileceğini dile getirdi.

Şehir hastanesine başvuran 3 bin kişiden yaklaşık yarısının randevulu olduğunu aktaran Erden, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulunun aldığı pandemi tedbirleri kapsamında hastanede bekleme süresini en aza indirmek için MHRS üzerinden randevu almak zorunlu oldu. Hastane yönetimi de uzak il ve ilçelerden randevusuz ve sevkli gelen vatandaşlara mağdur olmamaları için bu süreçte yardımcı oldu. Hastanemize il ve ilçelerimizden, bölge illerden ve sevkli gelecek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için mutlaka randevu alması gerekiyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en nefes kesici yerleri! Dünyanın en nefes kesici yerleri!
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu! Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Damadının evini satmak için İstanbul’dan Datça’ya gelen yaşlı şahıstan 2 gündür haber alınamıyor

Damadının evini satmak için İstanbul’dan Datça’ya gelen yaşlı şahıstan 2 gündür haber alınamıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

ORSAD Ünye’de toplandı

ORSAD Ünye’de toplandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek

Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.