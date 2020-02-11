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Erzurum Şehir Tiyatrosu ‘Kızım’ adlı oyunu sahneleyecek

ERZURUM HABERLERİ  | 11.02.2020 13:08 | Son Güncelleme

Erzurum Şehir Tiyatrosu Yazar Kurulunun yazdığı “Kızım” adlı oyunu 14 Mart 2020 tarihinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür merkezinde sahneleyecek.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in desteği ile sahnelenecek oyun ilçelerde de izleyicilerle buluşacak.Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu’nun yaptığı oyunda kuşak çatışması ve ailenin önemi, değeri, bizi biz eden toplumsal değerler ana tema olarak işleniyor.Yönetmen Semih Yetimoğlu, “Bu oyunda amacımız; Türk kültür varlığını yüceltmek ve tanıtmak.

Erzurum Şehir Tiyatrosu ‘Kızım’ adlı oyunu sahneleyecek

Erzurum Şehir Tiyatrosu Yazar Kurulunun yazdığı “Kızım” adlı oyunu 14 Mart 2020 tarihinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür merkezinde sahneleyecek.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in desteği ile sahnelenecek oyun ilçelerde de izleyicilerle buluşacak.
Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu’nun yaptığı oyunda kuşak çatışması ve ailenin önemi, değeri, bizi biz eden toplumsal değerler ana tema olarak işleniyor.
Yönetmen Semih Yetimoğlu, “Bu oyunda amacımız; Türk kültür varlığını yüceltmek ve tanıtmak. Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek, örf, adet ve ananelerimizi gençliğimize, İnsanlarımıza aktarmaktır.
Sanat; sevgi, saygı ve işbirliği ortamının sağlanmasına katkıda bulunur. Toplum olarak daha gelişmiş, sevgiyi özümsemiş, ilişkilerimizde daha sıcak bağlar yakalamayı amaçlıyoruz sanat yoluyla. Türk kültür varlığını yüceltmek toplumsal bağları güçlendirmek ancak kendi kültürümüzü yaşatmakla mümkündür.
Sevgiyi, saygıyı, Vatan duygusunun önemi, hayatın tüm renklerini ve kendi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak. Toplum olarak bizi biz eden değerlerimizin farkındalığını sağlamaktır amacımız. Aile içinde kuşak çatışması, Batıya özenti, evlilik programlarının tahribatı, ailenin önemi ve öze dönüş.Aile yapısı güçlü olan milletin devlet yapısı da çok güçlü olacaktır; çünkü aile toplumun özüdür. Manevi değerlerini kaybeden aile yapısı çöken ülkenin manevi çöküşü de hızlı olmuştur. Başlarda yalnızca aile ortamlarında yaşanan dejenerasyon zamanla toplumun tüm kesimlerine yayılır. Sevgi saygı ve sadakat yerine kıskançlık ikiyüzlülük alay gibi kötü davranışlar ortaya çıkar. Tüm sistem çıkar ilişkileri ahlaki dejenerasyon ve maddi beklentiler üzerine kurulu hale gelir. Güven adalet şefkat ve merhamet körelince bireylerin bir arada huzur ve barış içinde yaşamaları da imkansızlaşır.
Reyting uğruna ziyan edilen gençlik, evlilik programları ile insanlığımıza sunulan istikbal kapısının acı gerçeklerini göstermek. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Sevgiyi, saygıyı, Vatan duygusunun önemi, hayatın tüm renklerini ve kendi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak. Toplum olarak bizi biz eden değerlerimizin farkındalığını sağlamaktır amacımız” diye konuştu.
Yetimoğlu, tiyatroya desteklerini esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Keleş’e teşekkür etti.

Erzurum Şehir Tiyatrosu ‘Kızım’ adlı oyunu sahneleyecek

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