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Erzurum Teknik Üniversitesi "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenledi

26.05.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Teknik Üniversitesi "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenledi

Erzurum Teknik Üniversitesince "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenlendi.

Rektörlük binası yanında oluşturulan alanda yapılan şenlikte, 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca İstiklal Marşı ile diğer eserler seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının da gösteri sunduğu etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, bahar şenliğine katılan misafirlere teşekkür etti.

Öğrencilerin final sınavı dolayısıyla yoğun bir dönem geçirdiğini belirten Çakmak, gün boyu eğlencelerle dolu şenliğin sınavlar öncesinde öğrenciler için motivasyon ve moral kaynağı olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan engelli ve diğer öğrenciler, üniversite öğrencileri eşliğinde çeşitli alanlarda oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Bahar şenliği, bilgi yarışmaları, canlı müzik, halk oyunları, çekiliş ve konser gibi çeşitli etkinliklerle gün boyu devam edecek.

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