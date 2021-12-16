Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Çakmak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin, "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafını seçen Çakmak, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın, "Basına bombalı saldırı", spor alanında ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" karelerine oy verdi.

Rektör Çakmak, fotoğrafların birer sanat eseri niteliği taşıdığını belirterek, "Fotoğrafların hepsine sırayla baktım. Sonra seçim yaparken kararsız kaldım. Çünkü hepsi birbirinden güzel. Fakat aralarında beni çok etkileyenler oldu ve buna göre tercihimi yaptım. Bu çalışmalarda ve fotoğraflarda emeği olanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

