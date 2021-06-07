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Erzurum Ticaret Borsası

07.06.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 43,79 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİYağlı peynirKg36,3536,3536,35HTSCivil peyniriKg18,5226,0023,72HTSKaşar peyniriKg31,5755,4443,79HTSİnek sütüKg2,905,794,81HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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