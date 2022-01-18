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Erzurum Ticaret Borsası

18.01.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 70 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg70,0070,0070,00HTSKaşar peynirKg40,0055,0041,04HTS
PirinçKg11,2511,2511,25HTSNohutKg18,7518,7518,75HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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