Agbadou'ya şok! Türk futbol tarihinde verilmiş en yüksek para cezası

PFDK'dan Beşiktaş'a ve Emmanuel Agbadou'ya tarihi yaptırım! Siyah-beyazlı kulüp, özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle 4 milyon TL'yi aşan ağır bir cezayla karşı karşıya kalırken; Agbadou'ya verilen 1 milyon TL'lik ceza Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu cezası olarak tarihe geçti.
İşte Beşiktaş’ı ve Agbadou’yu sarsan cezaların detayları...
Gazeteci Fırat Günayer’in paylaştığı bilgilere göre PFDK, Beşiktaş Kulübü’ne toplamda 4 milyon 160 bin TL para cezası uyguladı. Cezanın dağılımında en dikkat çeken nokta, kulübün sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı devasa yaptırım oldu.
Sosyal Medya Paylaşımları: 2.7 milyon TL
Tribün Olayları ve Kötü Tezahürat: 1.4 milyon TL
PFDK, Emmanuel Agbadou’ya verdiği ceza ile tarihi bir karara imza attı. Agbadou'ya kesilen 1 milyon TL’lik (yaklaşık 23 bin dolar) para cezası, Türkiye’de bir futbolcuya verilmiş en yüksek bireysel para cezası olarak kayıtlara geçti. Bu rekor yaptırım, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Serdal Adalı - 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası.
Sergen Yalçın - ceza almadı.
Vaclav Cerny - 500 bin TL para cezası.
Emmanuel Agbadou - 1 milyon TL para cezası.
