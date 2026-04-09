Agbadou'ya şok! Türk futbol tarihinde verilmiş en yüksek para cezası

PFDK'dan Beşiktaş'a ve Emmanuel Agbadou'ya tarihi yaptırım! Siyah-beyazlı kulüp, özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle 4 milyon TL'yi aşan ağır bir cezayla karşı karşıya kalırken; Agbadou'ya verilen 1 milyon TL'lik ceza Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu cezası olarak tarihe geçti.

İşte Beşiktaş’ı ve Agbadou’yu sarsan cezaların detayları...

BEŞİKTAŞ'A MİLYONLUK "SOSYAL MEDYA" FATURASI

Gazeteci Fırat Günayer’in paylaştığı bilgilere göre PFDK, Beşiktaş Kulübü’ne toplamda 4 milyon 160 bin TL para cezası uyguladı. Cezanın dağılımında en dikkat çeken nokta, kulübün sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı devasa yaptırım oldu.

Sosyal Medya Paylaşımları: 2.7 milyon TL

Tribün Olayları ve Kötü Tezahürat: 1.4 milyon TL

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK: 1 MİLYON TL'LİK OYUNCU CEZASI

PFDK, Emmanuel Agbadou’ya verdiği ceza ile tarihi bir karara imza attı. Agbadou'ya kesilen 1 milyon TL’lik (yaklaşık 23 bin dolar) para cezası, Türkiye’de bir futbolcuya verilmiş en yüksek bireysel para cezası olarak kayıtlara geçti. Bu rekor yaptırım, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İŞTE DİĞER CEZALAR...

Serdal Adalı - 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası.

Sergen Yalçın - ceza almadı.

Vaclav Cerny - 500 bin TL para cezası.

Emmanuel Agbadou - 1 milyon TL para cezası.