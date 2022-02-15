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Erzurum Ticaret Borsası

15.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,64 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg69,80122,0076,64ESKSEt küçükbaşKg64,0064,0064,00ESKSTereyağıKg70,0075,0074,44HTSKaşar peyniriKg46,5069,5054,78HTSYağlı peynirKg30,0031,5030,84HTSCivil peyniriKg21,7621,7621,76HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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