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Erzurum Ticaret Borsası

23.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg78,0078,0078,00HTSKaşar peyniriKg53,4565,0056,58HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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