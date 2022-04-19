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Erzurum Ticaret Borsası

19.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 78,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg75,0080,0078,81HMSKuru fasulyeKg30,0030,0030,00HMSCivil peynirKg17,5017,5017,50HTSHMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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