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Erzurum Ticaret Borsası

01.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peyniriKg60,0060,0060,00HTSPatatesKg1,504,503,72HTSNohutKg18,0043,0021,17HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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