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Erzurum Ticaret Borsası

08.06.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg48,00115,0076,72HTSKaşar peyniriKg61,0075,0074,44HTSYağlı peynirKg30,0058,5051,43HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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