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Erzurum Ticaret Borsası

10.06.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 77,03 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peyniriKG62,3285,0077,03HTSPatatesKG7,507,507,50HTSKuru soğanKG5,005,005,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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