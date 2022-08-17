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Erzurum Ticaret Borsası

17.08.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 112 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peyniriKg111,99112,00112,00HTSPatatesKg11,0011,0011,00HTSKuru soğanKg8,008,008,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
patates kaşar peyniri fiyat kuru soğan satış

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