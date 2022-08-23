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Erzurum Ticaret Borsası

23.08.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 112 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTSTavuk etiKg31,0052,5041,67HTSİnek sütüKg5,506,766,70HMSHTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kaşar peyniri

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