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Erzurum Ticaret Borsası

06.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) nohudun kilogramı 24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBulgurKg7,0011,0010,15HTSNohutKg24,0024,0024,00HTSPirinçKg10,0018,0012,38HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
nohut borsa

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