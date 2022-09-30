YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

30.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 134 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG134,00134,00134,00HTSKuru SoğanKG4,004,004,00HTSPatatesKG6,007,706,03HTSİnek SütüKG6,757,046,96HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındıErzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı
Muş'ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da yakalandıMuş'ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da yakalandı
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
kuru soğan

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:03
Öğle
12:10
İkindi
15:29
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Erzurum Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Cuma

Şeker Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.