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Erzurum Ticaret Borsası

04.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 125 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKg120,00135,00125,00HTSKaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTSKuru soğanKg3,253,253,25HTSPatates Kg5,008,707,41HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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kuru soğan

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