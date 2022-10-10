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Erzurum Ticaret Borsası

10.10.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 134 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg134,00134,00134,00HTSNohutKg22,9036,0030,96HTSKaşar peyniriKg79,72112,0093,43HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
nohut kaşar peyniri satış

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