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Erzurum Ticaret Borsası

12.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 119,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg119,75119,75119,75HTSKaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTSYağlı peynirKg66,0066,0066,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
kaşar peyniri

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