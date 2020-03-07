YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum TÜBİTAK Araştırma Projeleri Başvuru sayında 4. Oldu

Erzurum TÜBİTAK Araştırma Projeleri Başvuru sayında 4. Oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 07.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuru sayıları açıklandı.

Erzurum TÜBİTAK Araştırma Projeleri Başvuru sayında 4. Oldu

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuru sayıları açıklandı. Erzurum; 606 2204-A proje başvurusu ve 688 2204-B proje başvurusu ile iki alanda da Türkiye 4. sü oldu.
Her yıl düzenlenen söz konusu yarışmalar; öğrencileri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmeleri amacıyla TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde 12 bölgede düzenleniyor.
Projeler; özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme ve hâkimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre jüri tarafından değerlendiriliyor ve bölge yarışmasında birincilik alan projeler final yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.
Ayrıca final yarışmasında her alanda ulusal dereceye giren öğrenciler ödüllerin yanı sıra derece aldıkları alanla ilgili bölümleri seçmeleri durumunda üniversite sınavına girecekleri ilk yıl ve bir defaya mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanabiliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Erzurum 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan “Okullarda proje tabanlı eğitim faaliyetlerinin artırılması.” hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu ilimizden TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 606 başvuru, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 688 başvuru yapıldı. İlimiz hem lise hem ortaokul araştırma porojesi başvuru sayısında Türkiye 4. sü oldu. 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri bölge sergisine davet edilen 100 projeden 33’ü Erzurum’dan oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Yangında kediler telef olmadan kurtuldu

Yangında kediler telef olmadan kurtuldu

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
12:31
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Ünlü Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Bunlar saçlara zarar veriyor

Bunlar saçlara zarar veriyor

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum’u temsil edecekler

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum’u temsil edecekler

Şehirdeki paydaşlar ile kurulan iletişim köprüsü güçleniyor

Şehirdeki paydaşlar ile kurulan iletişim köprüsü güçleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.