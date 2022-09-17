Erzurum Valiliği, depremin hissedildiği köylerde ekiplerin çalışma yaptığını duyurdu

Erzurum Valiliği, Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği köylerde, ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, 23.30'da AFAD verilerine göre Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İl merkezi ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, AFAD, belediye, jandarma, karayolları, emniyet ve sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibarıyla can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

