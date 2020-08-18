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Erzurum Valiliği iki aile arasında çıkan çatışma hakkında bildirge yayınladı

ERZURUM HABERLERİ  | 18.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Erzurum’un Karayazı ilçesi Çakmaközü mahallesinde dün iki aile arasında silahlı çatışma çıktı.

Erzurum’un Karayazı ilçesi Çakmaközü mahallesinde dün iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Olaya yönelik Erzurum Valiliğinden bildiri mesajı yayınlandı.
Valiliğin bildiri mesajına göre “Geçmişe dayalı husumetleri bulunan iki aile arasında arazilerine hayvan girmesi nedeniyle çıkan kavga kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu 3 şahıs hayatını kaybetti. Olay esnasında 1 şahıs ise ağır yaralandı. Olaya karıştıkları tespit edilen 9 şahıs ise gözaltına alındı. Meydana gelen olayın devamını engellemek maksadıyla jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı” ifadeleri kullanıldı.

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