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  4. Erzurum Valisi Memiş, atlı kızağa binerek süt ve besi tesislerini inceledi

Erzurum Valisi Memiş, atlı kızağa binerek süt ve besi tesislerini inceledi

ERZURUM HABERLERİ  | 07.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, Daphan Ovası’nda bulunan süt ve besi tesislerini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Daphan Ovası’nda bulunan süt ve besi tesislerini ziyaret etti. Vali Memiş, atlı kızağa binerek tesis çevresinde incelemelerde bulundu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve beraberindekilerle birlikte Dadaşköy mahallesinde bulunan süt ve besi tesisini ziyaret etti. Ahırlarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Memiş, tesis etrafını ise atlı kızağa binerek gezdi.
Vali Memiş, “Erzurum, Türkiye’de önemli merkezler birisi durumunda. Türkiye’de ki toplam meranın yüzde on üçü Erzurum’da. 81 Vilayet içerisinde merası en fazla olan il yine Erzurum. Bugün burada Erzurum Daphan Ovasındayız. Merkeze bağlı Dadaş köy mahallesinde bulunuyoruz. Yaklaşık olarak toplamda 4 bin büyük baş hayvanın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda da Ziraat Odası yöneticisinin ahırını yerinde ziyaret ettik. Biz hakikaten işini iyi yapan çiftçilerimizle gurur duyuyoruz. İyi besicilik yapan kardeşlerimizi adeta sanatçı gibi değerlendiriyoruz. Bir ressam nasıl güzel bir elindeki tabloyla sanat eserini ortaya koyuyorsa, bir şair nasıl iyi bir şiir yazabiliyorsa, bir besteci nasıl güzel bir beste yapıyorsa, hayvancılıkla uğraşan, işini en iyi yapan, ziraatını iyi yapan, bitkisel üretimini iyi yapan bir kardeşimiz de aynı sanatçı gibi, ister büyük baş, istek küçükbaş hayvan olsun, bunu iyi yetiştiren, sağlıklı ve hijyenik şartlara göre uygun yetiştiren çiftçilerimizde adeta bir sanatçı gibi değerlendiriyoruz” dedi.
Bakanlığın verdiği destekler haricinde Valilik olarak 5 bin çiftçiye yem stoku desteği sağladıklarını ifade eden Vali Memiş, “Bunu neden yaptık, çiftçilerimiz kış şartlarında hayvanlar ahırlarından dışarı çıkamıyor, bizim dağıttığımız o yem bitkilerini eken çiftçilerimiz bundan sonra tarlalarından biçtiler, kışın şu anda da hayvanlarına veriyorlar. Bu maliyeti çok ciddi oranda düşüren bir durum. Hayvancılığın en önemli maliyeti yem bitkisi. Girdi maliyetleri. Bu desteklerimiz hem Bakanlığımızın verdiği destekler, hem de Valiliğimizin 2020 yılı içerisinde devam edecektir. Bugün büyük baş hayvanda bir yıl içerisinde 730 binden 890 bin rakamına ulaştık. 2020 yılı sonunda 1 milyon rakamına rahatça ulaşacağımıza inanıyorum. Sektörün ister istemez bir takım sıkıntıları var. Sıkıntıların var olduğunu da biliyoruz. Biz devlet olarak, ticaret yapmıyoruz, bizim amacımız çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize destek olmak” açıklamalarında bulundu.
Protokol üyeleri ile birlikte ahırları gezen Vali Memiş, daha sonra düzenlenen cirit gösterisini izledi.

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