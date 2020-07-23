Erzurum Valisi Memiş inşaatı devam eden kamp eğitim merkezlerini inceledi:

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte inşaatı süren ve Türkiye'nin büyüklerden biri olacak kamp eğitim merkezini inceleyerek yaz ve kış sporlarında, Türkiye'nin bir numarası olmak istediklerini söyledi.

Vali Memiş, kentte yapımı süren Erzurum Kamp Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Memiş, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, önemli bir spor kenti olan Erzurum'un sporun her alanında başarılı olduğunu vurgulayarak "Erzurum olarak yaz ve kış sporlarında Türkiye’nin bir numarası olmak istiyoruz." dedi.

Federasyonlara bağlı tüm sporcuların bu kamp eğitim merkezinde kalabileceğini anlatan Memiş, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig’e yükseldi. Türkiye’nin en iyi yüksek irtifa kamp merkezi Erzurum’da. Ayrıca rakımı Avrupa’da 2000 metrenin üzerinde tek olan olimpik havuzumuz var. Birçok Avrupa ülkesinin bu nedenle ilk tercihi ilimiz oluyor. Çok güzel tesislerimiz var. Bu tesisleri sporcularla gençlerle dolduracağız. Erzurumspor Süper Lig’e nasıl yükseldiyse diğer branşlarda da Türkiye, Avrupa hatta olimpiyatlara şampiyon sporcular yetiştireceğiz." diye konuştu.