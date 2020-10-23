YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Valisi Memiş Kovid-19 tanı ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret etti

Erzurum Valisi Memiş Kovid-19 tanı ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret etti

ERZURUM HABERLERİ  | 23.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Memiş Kovid-19 tanı ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tanılı ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde izolasyona tabi tutulanları ziyaret etti.

Kentte Kovid-19 ile ilgili mücadelede başta sağlık personeli olmak üzere, Valilik, belediye personeli ile güvenlik güçleri çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadeleye mesai harcayan Memiş de sık sık kentteki alışveriş merkezleri, iş yerleri, toplu taşıma araçları ile sokaklarda maske denetimi yapıyor.

Vatandaşlar ve esnafı maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyaran Memiş, son olarak beraberindeki sağlık personeli ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kovid-19 tanılı ya da temaslı olmaları yüzünden izolasyona tabi tutulan kişileri evlerinde ziyaret etti.

Vali Memiş, kapılarına kadar gittiği ev izolasyonundaki bu kişilere kapıdan "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak, "Sizler kurallara uyduğunuz sürece yayılımı engellemiş olacağız ve hep birlikte bu süreci sağlıklı şekilde atlatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Her türlü ihtiyaçlarınızı Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletebilirsiniz." ifadesini kullandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Balıkesir Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi kuruldu
Balıkesir Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi kuruldu
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
CHP’de korona paniği
CHP’de korona paniği

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:04
İkindi
15:02
Akşam
17:32
Yatsı
18:50

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Sefa Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İstihdama KUDAKA desteği
İstihdama KUDAKA desteği
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
12 yaşındaki kıza tecavüz
12 yaşındaki kıza tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.