Erzurum Valisi Memiş: "Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon. Bana da gülersiniz içinizden ama ben bu kentin potansiyelini biliyorum. 2 milyon küçükbaş hiç ütopik hedef değil." dedi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da, Erzurum Valiliği ve Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı iş birliğinde yürütülecek "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Koyunculuk Projesi'nin lansman toplantısı yapıldı.

Valisi Memiş, programda yaptığı konuşmada, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Koyunculuk Projesi"nin hayalindeki proje olduğunu belirterek, bununla vatandaşlara doğrudan katkı sağlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine, projenin uygulanmasına yönelik adımları dolayısıyla teşekkür eden Memiş, "Bu proje aslında bizim, çiftçilerin beklediği bir şeydi, gözümüz aydın olsun. Eminin ki bu hükümetimizin gurur duyacağı iş olacak. Erzurum olarak bu projeyi Türkiye'de 81 ilde en iyi uygulayan il olacağız, hedefimiz bu." diye konuştu.