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Erzurum Valisi Memiş sokağa çıkma kısıtlamasında helikopterle şehri denetledi

ERZURUM HABERLERİ  | 06.12.2020 18:11 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Memiş sokağa çıkma kısıtlamasında helikopterle şehri denetledi

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili askeri helikopterle şehir denetimi yaptı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Jandarma Bölge Komutanlığından kalkan askeri helikopterle, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek maksadıyla kent turuna çıktı.

Yurt genelinde 4 Aralık saat 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında havadan yaptığı şehir denetimine karadan da devam eden Vali Okay, yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirleri ve yasağının durumunu kontrol ettiklerini söyledi.

Özellikle helikopterle bütün şehri dolaştıklarını ve memnuniyet verici bir tabloyla karşılaştıklarını dile getiren Memiş, "Erzurumlu kardeşlerimiz, dadaşlar sokağa çıkma yasağına harfiyen uyduğunu memnuniyetle gözlemledik." dedi.

Kahraman polis ve jandarma ile herkesin görevinin başında olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Vatandaşın can ve mal emniyetini tesis etmek için görevlerini ifa ediyorlar. İstisna kapsamında olan müesseseler ve kişiler de var. Onlar da mümkün olduğu kadar kurallara riayet ediyorlar. Alınan tedbirler ilimizde netice vermeye başladı. Vaka sayılarında ciddi bir yükseliş vardı ancak alınan bu tedbirlerle vaka sayılarını daha iyi bir şekilde kontrol altına aldığımızı değerlendiriyoruz. Bununla birlikte risk hala yüksek. Çünkü Erzurum özellikle kış memleketi. Kapalı mekanlarda vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla uymalarını özellikle rica ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi ev gezmeleri, misafirlikler gibi etkinliklerin ertelenmesini isteyen Memiş, bu kurallara dikkat edildiği sürece bu kışı çok da sorun olmadan atlatacaklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının çok büyük bir mücadele verdiğine dikkat çeken Memiş, "Yoğun bakımdaki bir hastayı bile görseler, onların nefes almaktaki yaşadığı o güçlüğü görseler hiç kimse evinden çıkmaz' diye bana hekimlerimizin ifadeleri var. Evet bazı insanlar bu virüs etki etmiyor, bunu biliyoruz ama maalesef bazı insanlarda ise ölümcül derecede olumsuz etki ettiğini de gözlemliyoruz. Onun için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte uyalım." diye konuştu.

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