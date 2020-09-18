Erzurum Valisi Memiş'ten yılın ahisi seçilen 76 yıllık kadın terzisine plaket

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ahilik Haftası dolayısıyla kentte yılın ahisi seçilen 76 yıllık kadın terzisi ile yılın kalfası ve çırağına plaket verdi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ahilik Haftası kapsamında kentte yılın ahisi seçilen ve 76 yıldır kadın terzisi olarak görev yapan Hanifi Güneyin, yılın kalfası oto motor kalfası Bahadır Özbenni ve yılın çırağı Ertuğrul Arıcı ile Vali Memiş'i makamında ziyaret etti.

Vali Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Erzurum, geçmişten günümüze kadar bölgenin ve yakın ülkelerin ulaşım bağlantı merkezi olmuştur. Demir yolu, hava ve kara yolu ulaşım ağıyla şehrimiz birçok ilden daha avantajlıdır. Bu yüzden artık bizler üretime yönelmeliyiz. " dedi.

Devlet olarak, organize sanayi bölgelerinde yeni fabrikalar yaptıklarını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Bize aktarılan kaynakları hep bu fabrikaların

yapımında kullandık. Organize Sanayi Bölgemizde çalışan sayısı bin kişiye ulaştı, Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde bu sayıları 2 binlere kadar çıkaracağız. 4 fabrikamızın temelleri atıldı, 2 ay

içinde kabasını tamamlayacağız. Kışın da ince işçiliklerini tamamlayacağız. Sanayicimizle,

esnafımızla el birliği ile ilimizi ülkemizi kalkındıracağız."

Vali Memiş, ardından Fırat ve beraberindeki yılın ahisi Güneyin, yılın kalfası Özbenni ile yılın çırağı Arıcı'ya plaket ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzalı berat verdi.

