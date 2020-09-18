YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Valisi Memiş'ten yılın ahisi seçilen 76 yıllık kadın terzisine plaket

Erzurum Valisi Memiş'ten yılın ahisi seçilen 76 yıllık kadın terzisine plaket

ERZURUM HABERLERİ  | 18.09.2020 21:02 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Memiş'ten yılın ahisi seçilen 76 yıllık kadın terzisine plaket

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ahilik Haftası dolayısıyla kentte yılın ahisi seçilen 76 yıllık kadın terzisi ile yılın kalfası ve çırağına plaket verdi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ahilik Haftası kapsamında kentte yılın ahisi seçilen ve 76 yıldır kadın terzisi olarak görev yapan Hanifi Güneyin, yılın kalfası oto motor kalfası Bahadır Özbenni ve yılın çırağı Ertuğrul Arıcı ile Vali Memiş'i makamında ziyaret etti.

Vali Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Erzurum, geçmişten günümüze kadar bölgenin ve yakın ülkelerin ulaşım bağlantı merkezi olmuştur. Demir yolu, hava ve kara yolu ulaşım ağıyla şehrimiz birçok ilden daha avantajlıdır. Bu yüzden artık bizler üretime yönelmeliyiz. " dedi.

Devlet olarak, organize sanayi bölgelerinde yeni fabrikalar yaptıklarını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Bize aktarılan kaynakları hep bu fabrikaların
yapımında kullandık. Organize Sanayi Bölgemizde çalışan sayısı bin kişiye ulaştı, Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde bu sayıları 2 binlere kadar çıkaracağız. 4 fabrikamızın temelleri atıldı, 2 ay
içinde kabasını tamamlayacağız. Kışın da ince işçiliklerini tamamlayacağız. Sanayicimizle,
esnafımızla el birliği ile ilimizi ülkemizi kalkındıracağız."

Vali Memiş, ardından Fırat ve beraberindeki yılın ahisi Güneyin, yılın kalfası Özbenni ile yılın çırağı Arıcı'ya plaket ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzalı berat verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Köye güneş panelli içme suyu deposu
Köye güneş panelli içme suyu deposu
Vali Gürel bağ bozumuna katıldı
Vali Gürel bağ bozumuna katıldı
Kırıkkale’de kınalı keklik salımı yapıldı
Kırıkkale’de kınalı keklik salımı yapıldı
FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı
FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı
İlhan’ın forma numarası belli oldu
İlhan’ın forma numarası belli oldu

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:28
Sabah
05:52
Öğle
12:14
İkindi
15:42
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
12 yaşındaki kıza tecavüz
12 yaşındaki kıza tecavüz
Kürşat Lütfi Karakaya
Kürşat Lütfi Karakaya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.