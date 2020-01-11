YURTHABER
  4. Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle bir araya geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle bir araya geldi

ERZURUM HABERLERİ  | 11.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.Palandöken Otel’de düzenlenen programda konuşan Vali Memiş, Türkiye’nin en güçlü yerel basını arasında Erzurum’un da bulunduğunu söyledi.Toplantıda gazetecilerin sorularını da cevaplayan Vali Okay Memiş, vaktinde yetiştirilemediği için Erzurum’da yaşanan uçak krizine de değindi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.
Palandöken Otel’de düzenlenen programda konuşan Vali Memiş, Türkiye’nin en güçlü yerel basını arasında Erzurum’un da bulunduğunu söyledi.
Toplantıda gazetecilerin sorularını da cevaplayan Vali Okay Memiş, vaktinde yetiştirilemediği için Erzurum’da yaşanan uçak krizine de değindi. Bu hususta tüm sorumluluğun kendisine ait olduğuna vurgu yapan Vali Memiş, uçuşların yedek pistten yapıldığını ancak bunun ihtiyacı karşılayamadığını hatırlattı. Vali Memiş, yaptığı değerlendirmede yapımı yarım kalan pistten ötürü ne müteahhidin, ne bürokratların ne de başka kimsenin bir kusuru olmadığını gecikmenin askeriyenin, pistle alakalı bir malzeme talebinden kaynaklandığını bildirdi.
Vali Okay Memiş, daha sonra gazetecilerin sorunlarını dinledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Polis ve Jandarma’dan Gazetecilere ziyaretPolis ve Jandarma’dan Gazetecilere ziyaret
Taşçı ailesinin baba acısıTaşçı ailesinin baba acısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Çoruh Nehri'nde Rafting Yarışları Nefes Kesti

Çoruh Nehri'nde Rafting Yarışları Nefes Kesti

Önce kurtardı, sonra dövdü

Önce kurtardı, sonra dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.