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Erzurum Valisi Okay Memiş’ten Gaziler Günü kutlama mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 18.09.2020 17:05 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik Unvanı ve Mareşal Rütbesinin verilişinin 99.

Erzurum Valisi Okay Memiş’ten Gaziler Günü kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik Unvanı ve Mareşal Rütbesinin verilişinin 99. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Memiş, “Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Gazilik ömür boyu taşınacak büyük bir onurdur. Gazilerimiz destansı tarihimizin aşaan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk fedakârlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir” dedi.
“Vatan, millet ve bağımsızlık uğruna yaşayıp, bu yolda gözünü kırpmadan canını ortaya koyan büyük kahramanlar, vatan size minnettardır” diyen Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Aziz Milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiştir.
Yüreklerindeki vatan, bayrak, millet aşkıyla tarihe destan yazan gazilerimiz; sadece yaşarken eğil, bu Aziz Millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe, bu topraklarda aşaan herkes için birer onur ve şeref vesileleridir. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve gazilerimiz; toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir.
Millet olarak dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda akan kanların hesabının sorulduğu ve bundan böylede mutlak suretle sorulacağından eminiz. Al rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı Şanlı Bayrağımız, Allah’ın inayet ve yardımıyla sonsuza dek dalgalanmaya devam edecektir.
Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunarak, 19 Eylül Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.”

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