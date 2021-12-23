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Erzurum ve Ağrı'da 117 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

23.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Ağrı'da 117 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ağrı'da, kar yağışı ve tipi yüzünden kapanan köy ve mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzurum'da dün kapanan 372 mahalle yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını gece boyuncu sürdürdü.

İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu kapalı yollardan 274'ü yeniden ulaşıma açıldı, 98 mahallenin yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını rotatif ve iş makineleriyle sürdürüyor.

Ağrı'da da İl Özel İdaresi ekipleri, dünden beri yaptıkları çalışmalarla ulaşıma kapanan 237 köy yolundan 218'inde yeniden ulaşımı sağladı.

82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, halen ulaşıma kapalı olan 19 köy yolunu açmaya çalışıyor.

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