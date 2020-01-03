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  4. Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı

Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı

AĞRI HABERLERİ  | 03.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'nun en görkemli yapılarından Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, sisler içindeki beyaz silüetiyle dikkat çekti

ERZURUM/ Erzurum ile Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Erzurum şehir merkezini beyaza bürüdü.

Büyükşehir belediyesi ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı kentte trafik akışı da yavaşladı, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

- Ağrı

Ağrı ve ilçelerinde de etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı aksattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Doğu Anadolu'nun en görkemli yapılarından Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, sisler içindeki beyaz silüetiyle dikkat çekti.

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Ağrı Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:22
Öğle
12:17
İkindi
14:41
Akşam
17:02
Yatsı
18:26

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Agrı Eczanesi
Merkez
Durak Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Sağlık Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
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