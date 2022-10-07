Erzurum ve Ardahan'da Mevlit Kandili idrak edildi

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Ardahan'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu Cami ve Lalapaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
- Ardahan
Serhat Ulu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Cami İmamı İbrahim Arslantürk, Mevlit Kandili'nin önemini ifade eden konuşma yaparak, bu gecenin insanlık için hayırlar getirmesini diledi.
Arslantürk, camiye çocuklarıyla gelenlere teşekkür etti.
Cami çıkışında cemaate gül suyu ve şeker ikramında bulunuldu.
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